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00:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футбольный клуб «Бернли» продлил контракт с капитаном команды Ми

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Бернли» продлил контракт с капитаном команды Беном Ми, сообщается на сайте команды.

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Как отмечается в сообщении, новое соглашение с 30-летним защитником рассчитано до лета 2022 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я чувствую себя здесь как дома, здорово, что я столько лет играю за “Бернли”. Приятно продлить мое пребывание здесь, и, надеюсь, мы сможем продолжать развиваться», — сказал футболист.

Английская Премьер-Лига

Ми выступает за «бордовых» с сезона-2011/12, всего он провел в составе команды 321 матч, забил семь голов.

«Бернли» занял десятое место в чемпионате Англии в сезоне-2019/20.

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