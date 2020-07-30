Футбольный клуб «Бернли» продлил контракт с капитаном команды Ми
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Бернли» продлил контракт с капитаном команды Беном Ми, сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Бернли» продлил контракт с капитаном команды Беном Ми, сообщается на сайте команды.
Как отмечается в сообщении, новое соглашение с 30-летним защитником рассчитано до лета 2022 года.
«Я чувствую себя здесь как дома, здорово, что я столько лет играю за “Бернли”. Приятно продлить мое пребывание здесь, и, надеюсь, мы сможем продолжать развиваться», — сказал футболист.
Ми выступает за «бордовых» с сезона-2011/12, всего он провел в составе команды 321 матч, забил семь голов.
«Бернли» занял десятое место в чемпионате Англии в сезоне-2019/20.