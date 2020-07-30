Футбольный клуб «Бернли» продлил контракт с капитаном команды Ми

Как отмечается в сообщении, новое соглашение с 30-летним защитником рассчитано до лета 2022 года.

«Я чувствую себя здесь как дома, здорово, что я столько лет играю за “Бернли”. Приятно продлить мое пребывание здесь, и, надеюсь, мы сможем продолжать развиваться», — сказал футболист.

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Ми выступает за «бордовых» с сезона-2011/12, всего он провел в составе команды 321 матч, забил семь голов.