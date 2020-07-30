«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, «Зенит» — 49-й
«Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.
«Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.
Стоимость мадридцев упала на 13,8% и составляет 1,419 миллиарда евро.
На второй позиции «Барселона» — 1,413 миллиарда. «Манчестер Юнайтед» — третий (1,314 миллиарда).
«Зенит» стал единственным российским клубом, попавшим в топ-50 рейтинга. Он занял 49-е место. Стоимость снизилась до 100 миллионов.