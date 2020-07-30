«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, «Зенит» — 49-й

Стоимость мадридцев упала на 13,8% и составляет 1,419 миллиарда евро.

На второй позиции «Барселона» — 1,413 миллиарда. «Манчестер Юнайтед» — третий (1,314 миллиарда).

«Зенит» стал единственным российским клубом, попавшим в топ-50 рейтинга. Он занял 49-е место. Стоимость снизилась до 100 миллионов.