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08:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, «Зенит» — 49-й

«Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.

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Источник: Reuters

Стоимость мадридцев упала на 13,8% и составляет 1,419 миллиарда евро.

На второй позиции «Барселона» — 1,413 миллиарда. «Манчестер Юнайтед» — третий (1,314 миллиарда).

«Зенит» стал единственным российским клубом, попавшим в топ-50 рейтинга. Он занял 49-е место. Стоимость снизилась до 100 миллионов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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