Руководству «Барселоны» может быть объявлен вотум недоверия

Источник: AP 2020

Для реализации своего намерения инициаторам предстоит собрать подписи 15% членов клуба за 14 дней, то есть около 17 тысяч подписей. Только после этого вопрос о недоверии будет в форме референдума поставлен перед всеми членами клуба. Для того чтобы были назначены внеочередные выборы, понадобится согласие свыше 101 тыс. голосов от 154 тыс. членов «Барселоны».

Группа инициаторов признаёт, что в нынешних обстоятельствах будет трудно осуществить переворот, но их представитель пояснил, что состояние клуба не оставило им другого выбора.

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«Мы знаем, что работаем против ряда факторов, — сказал один из представителей группы. — Мы знаем, что можем не получить достаточное количество подписей, потому что из-за разгара пандемии присутствие болельщиков невозможно, однако выборы всё равно должны состояться в следующем году. Но мы действительно хотим двигаться вперёд, выразив этот вотум недоверия. Это результат того негодования, которое мы сейчас испытываем. Руководство клуба было неприемлемым».

В последние месяцы Бартомеу и его правление подвергаются всё большему давлению. Их обвинили в найме сторонней компании для дискредитации кандидатов в президенты, бывших и действующих игроков в социальных сетях в начале этого года, хотя внешний аудит оправдал их.