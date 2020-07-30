Руководству «Барселоны» может быть объявлен вотум недоверия
Группа членов «Барселоны» выступила с инициативой объявления вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу и его совету директоров
Группа членов «Барселоны» выступила с инициативой объявления вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу и его совету директоров
Для реализации своего намерения инициаторам предстоит собрать подписи 15% членов клуба за 14 дней, то есть около 17 тысяч подписей. Только после этого вопрос о недоверии будет в форме референдума поставлен перед всеми членами клуба. Для того чтобы были назначены внеочередные выборы, понадобится согласие свыше 101 тыс. голосов от 154 тыс. членов «Барселоны».
Группа инициаторов признаёт, что в нынешних обстоятельствах будет трудно осуществить переворот, но их представитель пояснил, что состояние клуба не оставило им другого выбора.
«Мы знаем, что работаем против ряда факторов, — сказал один из представителей группы. — Мы знаем, что можем не получить достаточное количество подписей, потому что
В последние месяцы Бартомеу и его правление подвергаются всё большему давлению. Их обвинили в найме сторонней компании для дискредитации кандидатов в президенты, бывших и действующих игроков в социальных сетях в начале этого года, хотя внешний аудит оправдал их.
В апреле шесть членов совета директоров подали в отставку в знак протеста против управления клубом.