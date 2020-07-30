Хави сообщил, что излечился от коронавируса

Источник: AFP 2020

«Большое спасибо за все сообщения и проявления любви, которые я получил в эти дни. Хочу поделиться с вами тем, что я выздоровел и вернулся домой со своей семьёй и командой», — написал Хави в своём «инстаграме».

Напомним, Хави недавно продлил контракт с катарским «Аль-Саддом», который он возглавляет с 2019 года. Договор содержит опцию, позволяющую 40-летнему испанскому специалисту уйти в «Барселону». Хави является воспитанником академии каталонского клуба.

40-летний Хави — воспитанник «Барселоны». В бытность футболистом защищал цвета клуба на протяжении 17 лет. В конце карьеры экс-полузащитник четыре года провёл в «Аль-Садде», а в прошлом году занял пост наставника команды и привёл её к победе в Кубке Катара.