Футболист «Барселоны» Суарес может перейти в клуб Бекхэма «Интер Майами» в 2021 году

По информации источника, контракт с уругвайцем руководство «Барселоны» пока не продлевает. Соглашение истекает летом 2021 года. 32-летний футболист рассчитывает на активацию автоматического продления договора, которая возможна в случае его участия в 60% матчей следующего сезона. «Интер Майами» же намерен забрать нападающего бесплатно.

Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Также он выступал за уругвайский «Насиональ», голландские «Гронинген», «Аякс» и английский «Ливерпуль». В составе сборной Уругвая Суарес провел 111 матчей, забив 58 мячей, с национальной командой форвард стал победителем Кубка Америки.