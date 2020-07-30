Сетьен сообщил руководству «Барсы», что ему не нужен Брэйтуэйт. Игрока продадут или отдадут в аренду
Нападающий Мартин Брэйтуэйт покинет «Барселону» этим летом, сообщает Goal.com со ссылкой на Mundo Deportivo.
Нападающий Мартин Брэйтуэйт покинет «Барселону» этим летом, сообщает Goal.com со ссылкой на Mundo Deportivo.
По информации источника, главный тренер каталонцев Кике Сетьен недоволен уровнем 29-летнего датчанина и сообщил руководству, что не нуждается в игроке. Сообщается, что «сине-гранатовые» уже ведут поиск новой команды для форварда и готовы либо продать его за сумму в 18 миллионов евро, которую сами потратили на футболиста зимой, либо отдать в аренду с правом выкупа.
Брэйтуэйт перешел в «Барселону» из «Леганеса» в феврале 2020 года. На его счету 11 матчей и 1 гол за каталонский клуб. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 9,5 миллиона евро.