Мохамед Салах впервые за долгое время сменил причёску
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сменил имидж, о чём сообщил в своём «твиттере».
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сменил имидж, о чём сообщил в своём «твиттере».
28-летний футболист решил поэкспериментировать с внешностью, и ему выбрили виски.
Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. С красными он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет. В прошедшем розыгрыше
В ходе своей карьеры Мохамед также выступал на родине за «Мокавлун», а после переезда в Европу играл за «Базель», «Челси», «Фиорентину» и «Рому». В сборную Египта вызывается с 2011 года.