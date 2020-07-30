Стали известны зарплата и срок контракта Исламхана с клубом из ОАЭ

Источник: AP 2020

Футболист уже неделю находится в ОАЭ. По прилете он сдал тест на коронавирус и находился на карантине. Тест показал отрицательный результат.

В данный момент ведутся переговоры между его агентом и клубом. Сообщается, что Исламхан подпишет контракт с «Аль-Айном» сроком на три года и будет зарабатывать 1,5 миллиона долларов в год.

Напомним, в прошлом сезоне Исламхан провел за «Аль-Айн» десять матчей и забил один гол. Личную заинтересованность в подписании с ним нового контракта выразил главный тренер команды португалец Педро Эмануэл.