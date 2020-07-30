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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны зарплата и срок контракта Исламхана с клубом из ОАЭ

Стали известны детали нового соглашения капитана сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана с эмиратским «Аль-Айном», сообщает KazFootball.kz.

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Источник: AP 2020

Футболист уже неделю находится в ОАЭ. По прилете он сдал тест на коронавирус и находился на карантине. Тест показал отрицательный результат.

В данный момент ведутся переговоры между его агентом и клубом. Сообщается, что Исламхан подпишет контракт с «Аль-Айном» сроком на три года и будет зарабатывать 1,5 миллиона долларов в год.

Напомним, в прошлом сезоне Исламхан провел за «Аль-Айн» десять матчей и забил один гол. Личную заинтересованность в подписании с ним нового контракта выразил главный тренер команды португалец Педро Эмануэл.

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