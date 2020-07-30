Легионер «Астаны» бросил мяч в судью во время товарищеского матча с «Шахтером»

36-летний Рукавина перешел в «Астану» летом 2018 года. Экс-защитник «Вильярреала» и дортмундской «Боруссии» провел 63 матча за казахстанский клуб во всех турнирах и не получал удалений — лишь пять раз ему показывали желтую карточку.

Отметим, что КПЛ приостановлена с 3 июля, а «Астана» успела провести три матча в чемпионате, последний из которых состоялся 15 марта. Столичный клуб семью очками занимает второе место, отставая на два балла от «Кайрата», который провел на одну игру больше.



Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но вчера, 29 июля, объявлено, что возобновление чемпионата отложено на неопределенный срок. Решение связано с продлением карантина в стране.