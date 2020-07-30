Участник Лиги Европы от Казахстана проиграл клубу первой лиги
Кызылординский «Кайсар» проиграл клубу первой лиги в товарищеском матче, сообщает KazFootball.kz.
Кызылординский «Кайсар» проиграл клубу первой лиги в товарищеском матче, сообщает KazFootball.kz.
В Шымкенте команда Стойчо Младенова со счетом 0:1 уступила местной «Академии Оңтүстік». Исход игры решил гол
В Шымкент «Кайсар» отправился
Отметим, что КПЛ приостановлена с 3 июля, а «Кайсар», набравший четыре очка в двух играх, идет на пятом месте. Рестарт планировался на 3 августа, но вчера, 29 июля, объявлено, что возобновление чемпионата отложено на неопределенный срок