Участник Лиги Европы от Казахстана проиграл клубу первой лиги

В Шымкенте команда Стойчо Младенова со счетом 0:1 уступила местной «Академии Оңтүстік». Исход игры решил гол экс-полузащитника молодежной сборной Казахстана Рауля Джалилова в первом тайме — он отправил мяч низом со штрафного, тогда как игроки из «стенки» выпрыгнули.

В Шымкент «Кайсар» отправился из-за невозможности тренироваться в Кызылорде. В августе клубу предстоит дебют в Лиге Европы.



Отметим, что КПЛ приостановлена с 3 июля, а «Кайсар», набравший четыре очка в двух играх, идет на пятом месте. Рестарт планировался на 3 августа, но вчера, 29 июля, объявлено, что возобновление чемпионата отложено на неопределенный срок из-за продления карантина в стране.