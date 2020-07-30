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13:15 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Лиги Европы от Казахстана проиграл клубу первой лиги

Кызылординский «Кайсар» проиграл клубу первой лиги в товарищеском матче, сообщает KazFootball.kz.

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В Шымкенте команда Стойчо Младенова со счетом 0:1 уступила местной «Академии Оңтүстік». Исход игры решил гол экс-полузащитника молодежной сборной Казахстана Рауля Джалилова в первом тайме — он отправил мяч низом со штрафного, тогда как игроки из «стенки» выпрыгнули.

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Казахстанская Премьер-Лига

В Шымкент «Кайсар» отправился из-за невозможности тренироваться в Кызылорде. В августе клубу предстоит дебют в Лиге Европы.

Отметим, что КПЛ приостановлена с 3 июля, а «Кайсар», набравший четыре очка в двух играх, идет на пятом месте. Рестарт планировался на 3 августа, но вчера, 29 июля, объявлено, что возобновление чемпионата отложено на неопределенный срок из-за продления карантина в стране.

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