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13:42 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана близок к уходу из клуба КПЛ и получил два предложения

Нападающий сборной Казахстана Бауыржан Турысбек покидает карагандинский «Шахтер», сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Стороны ведут переговоры о расторжении контракта. Интерес к Турысбеку проявляют «Тараз» и актауский «Каспий». Переход в один из этих клубов может состояться, только если игрок согласится на скромные финансовые условия.

Казахстанская Премьер-Лига

28-летний Турысбек перешел в «Шахтер» в зимнее окно и в трех матчах КПЛ забил один гол, огорчив «Кайрат» (1:0), за который он выступал с 2016 по 2017 год. Также в карьере уроженца Алматы были «Тобол», «Жетысу», сербские «Раднички» из Ниша, семейский «Спартак» и «Сункар». За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола.

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