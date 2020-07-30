Форвард сборной Казахстана близок к уходу из клуба КПЛ и получил два предложения

Стороны ведут переговоры о расторжении контракта. Интерес к Турысбеку проявляют «Тараз» и актауский «Каспий». Переход в один из этих клубов может состояться, только если игрок согласится на скромные финансовые условия.

28-летний Турысбек перешел в «Шахтер» в зимнее окно и в трех матчах КПЛ забил один гол, огорчив «Кайрат» (1:0), за который он выступал с 2016 по 2017 год. Также в карьере уроженца Алматы были «Тобол», «Жетысу», сербские «Раднички» из Ниша, семейский «Спартак» и «Сункар». За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола.