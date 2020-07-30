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14:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Без жены не решился бы на переход». Вагнер Лав — о «Кайрате», Боранбаеве, Аршавине, ЦСКА и Рональдиньо

Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав в интервью Vseprosport.ru рассказал подробности перехода в «Кайрат», назвал цели алматинского клуба, объяснил срыв возвращения в российский ЦСКА и включил Рональдиньо в рейтинг лучших партнеров за карьеру.

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Источник: РИА "Новости"

— Ваша жена Лене эмоционально отреагировала на предстоящий переезд в Алматы в Instagram: «Казахстан. Никогда бы не подумала! Бог всегда удивляет нас». А вы могли себе представить такой поворот в карьере, допустим, полгода назад?
— Нет, конечно. У меня даже мыслей таких не было. Моя супруга правильно написала: бог знает, что делает. Я с ней согласен. Всегда нужно быть готовым к новым вызовам, а я тот человек, который такие вызовы любит принимать. Я хочу по максимуму использовать свой шанс в Казахстане и принести пользу своему новому клубу.

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 — Чем вас привлек «Кайрат»?
— Структура клуба, цели — здесь все на высоком уровне. «Кайрат» стремится стать чемпионом, пробиться в групповой этап Лиги Европы, и здесь наши желания совпадают. Я очень хочу помочь команде достичь поставленных задач.

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— Жена с вами переехала в Казахстан?
Да-да, конечно. Если бы они с дочкой не поехали со мной, я, наверное, не решился бы на этот переход.

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 — Знали, что в «Кайрате» не так давно играли хорошо знакомые вам по чемпионату России Аршавин и Тимощук?
— Раньше не слышал. Узнал об этом, когда обсуждался вопрос моего переезда в Казахстан. То, что в «Кайрате» играли такие классные футболисты, как Аршавин и Тимощук, лишний раз подтверждает серьезные амбиции клуба.

Кайрат (Алма-Ата)

— Ваш новый одноклубник Кирилл Колесниченко в прошлое межсезонье был на просмотре в ЦСКА. Одаренный парень?
— Мы слишком мало тренировались вместе, чтобы составить полное представление о его способностях. Часть занятий вообще проводили в разных группах. Видно, что потенциал для того, чтобы вырасти в хорошего, качественного игрока, у Колесниченко есть. Остальное от него зависит.

— Как вас встретили болельщики?
— Сейчас не самый подходящий момент для торжественных приемов — карантин.

— Дебют в чемпионате Казахстана тоже откладывается из-за коронавируса?

— Я надеялся сыграть за «Кайрат» уже 3 августа, но сегодня на собрании тренер сообщил новость, что карантин в стране продлевается и, соответственно, рестарт сезона снова откладывается.


Конечно же, нас с партнерами по команде это не очень обрадовало. Но нам ничего другого не остается, кроме как ждать и надеяться на лучшее.

— Короткий срок контракта — всего полгода — связан с возрастом?
Ха-ха, это вопрос к президенту клуба (Кайрату Боранбаеву). Я не знаю.

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 — Тренер ЦСКА Гончаренко недавно сделал вам комплимент: «В 36 лет Вагнер стал более стройным и отлично выглядит». Вы правда похудели?
— Правда. По сравнению с армейскими временами прилично сбросил. С 29 лет я начал работать с персональным тренером, который разрабатывает для меня дополнительные упражнения. Кроме того в последнее время я стал бережнее относиться к своему здоровью — правильно питаться, качественно восстанавливаться, высыпаться. Благодаря этому я и 36 лет чувствую себя в отличной форме.

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— Вагнер в 20 лет и сейчас — два разных человека?
— На поле это один и тот же футболист, полный желания играть, забивать голы, завоевывать титулы. Но как человек я, конечно, изменился. 20-летний Вагнер больше наслаждался жизнью. У повзрослевшего Вагнера на первом месте семья.

— Сколько раз за семь лет после отъезда из России к вам обращались клубы из России?
— Один или два раза. Возможно, зная о моей связи с ЦСКА, другие клубы не решались даже начинать со мной переговоры. В России есть только одна команда, за которую я бы согласился играть.

— Возвращение в ЦСКА этим летом было реально?
— Абсолютно реально.

— Из-за чего же сорвался переход?
— Лучше я оставлю эту информацию при себе. Не могу раскрыть всех секретов.

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— Разрывая контракт с «Коринтиансом», вы получили какие-то гарантии от ЦСКА?

— Это случилось еще до контактов с ЦСКА. Я расторг контракт с «Кориантиансом» с одной целью — спокойно изучить и взвесить все варианты продолжения карьеры. Как я уже сказал, для меня имеют большое значение сложные вызовы, и одним из наиболее вероятных вариантов было как раз возвращение в ЦСКА. Но никаких гарантий мне никто не давал.

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— Топ-5 партнеров, с которыми играли на протяжении карьеры?
— Роналдиньо. Даниэль Карвальо. Адриано — тот, который Император, из «Интера», Жо. А пятым пусть будет Диего Соуза — он уже закончил игровую карьеру и стал тренером, но, когда я только переходил в профессионалы, Диего был в порядке и очень мне помог.

— Почему вы состригли свои знаменитые косички?
— Их больше не из чего заплетать, ха-ха! Я постарел, полысел — вот и приходится стричься под ноль.

Напомним, что о переходе 36-летнего Лава «Кайрат» объявил 8 июля. Сам игрок сообщил о своем трансфере в алматинский клуб еще 23 июня. Затем стала известна зарплата Лава в «Кайрате».

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