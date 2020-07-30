«Без жены не решился бы на переход». Вагнер Лав — о «Кайрате», Боранбаеве, Аршавине, ЦСКА и Рональдиньо

— Ваша жена Лене эмоционально отреагировала на предстоящий переезд в Алматы в Instagram: «Казахстан. Никогда бы не подумала! Бог всегда удивляет нас». А вы могли себе представить такой поворот в карьере, допустим, полгода назад?
— Нет, конечно. У меня даже мыслей таких не было. Моя супруга правильно написала: бог знает, что делает. Я с ней согласен. Всегда нужно быть готовым к новым вызовам, а я тот человек, который такие вызовы любит принимать. Я хочу по максимуму использовать свой шанс в Казахстане и принести пользу своему новому клубу.
— Чем вас привлек «Кайрат»?
— Структура клуба, цели — здесь все на высоком уровне. «Кайрат» стремится стать чемпионом, пробиться в групповой этап Лиги Европы, и здесь наши желания совпадают. Я очень хочу помочь команде достичь поставленных задач.
— Жена с вами переехала в Казахстан?
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— Знали, что в «Кайрате» не так давно играли хорошо знакомые вам по чемпионату России Аршавин и Тимощук?
— Раньше не слышал. Узнал об этом, когда обсуждался вопрос моего переезда в Казахстан. То, что в «Кайрате» играли такие классные футболисты, как Аршавин и Тимощук, лишний раз подтверждает серьезные амбиции клуба.
— Ваш новый одноклубник Кирилл Колесниченко в прошлое межсезонье был на просмотре в ЦСКА. Одаренный парень?
— Мы слишком мало тренировались вместе, чтобы составить полное представление о его способностях. Часть занятий вообще проводили в разных группах. Видно, что потенциал для того, чтобы вырасти в хорошего, качественного игрока, у Колесниченко есть. Остальное от него зависит.
— Как вас встретили болельщики?
— Сейчас не самый подходящий момент для торжественных приемов — карантин.
— Дебют в чемпионате Казахстана тоже откладывается
— Я надеялся сыграть за «Кайрат» уже 3 августа, но сегодня на собрании тренер сообщил новость, что карантин в стране продлевается и, соответственно, рестарт сезона снова откладывается.
Конечно же, нас с партнерами по команде это не очень обрадовало. Но нам ничего другого не остается, кроме как ждать и надеяться на лучшее.
— Короткий срок контракта — всего полгода — связан с возрастом?
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— Тренер ЦСКА Гончаренко недавно сделал вам комплимент: «В 36 лет Вагнер стал более стройным и отлично выглядит». Вы правда похудели?
— Правда. По сравнению с армейскими временами прилично сбросил. С 29 лет я начал работать с персональным тренером, который разрабатывает для меня дополнительные упражнения. Кроме того в последнее время я стал бережнее относиться к своему здоровью — правильно питаться, качественно восстанавливаться, высыпаться. Благодаря этому я и 36 лет чувствую себя в отличной форме.
— Вагнер в 20 лет и сейчас — два разных человека?
— На поле это один и тот же футболист, полный желания играть, забивать голы, завоевывать титулы. Но как человек я, конечно, изменился. 20-летний Вагнер больше наслаждался жизнью. У повзрослевшего Вагнера на первом месте семья.
— Сколько раз за семь лет после отъезда из России к вам обращались клубы из России?
— Один или два раза. Возможно, зная о моей связи с ЦСКА, другие клубы не решались даже начинать со мной переговоры. В России есть только одна команда, за которую я бы согласился играть.
— Возвращение в ЦСКА этим летом было реально?
— Абсолютно реально.
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— Лучше я оставлю эту информацию при себе. Не могу раскрыть всех секретов.
— Разрывая контракт с «Коринтиансом», вы получили
— Это случилось еще до контактов с ЦСКА. Я расторг контракт с «Кориантиансом» с одной целью — спокойно изучить и взвесить все варианты продолжения карьеры. Как я уже сказал, для меня имеют большое значение сложные вызовы, и одним из наиболее вероятных вариантов было как раз возвращение в ЦСКА. Но никаких гарантий мне никто не давал.
— Топ-5 партнеров, с которыми играли на протяжении карьеры?
— Роналдиньо. Даниэль Карвальо. Адриано — тот, который Император, из «Интера», Жо. А пятым пусть будет Диего Соуза — он уже закончил игровую карьеру и стал тренером, но, когда я только переходил в профессионалы, Диего был в порядке и очень мне помог.
— Почему вы состригли свои знаменитые косички?
— Их больше не из чего заплетать,