Казахстанец Жуков определился с местом продолжения карьеры в Европе

Хавбек доволен этапом карьеры в Польше и доверием, которое он получил в клубы.

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За Жуковым наблюдает команды из Германии и России, но игрок хочет провести полноценный сезон в чемпионате Польши.

Нынешнее соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до конца 2020 года, но, вероятно, будет продлено. При этом «Висла» может предложить игроку улучшенные финансовые условия, которые будут в несколько раз превышать первый контракт игрока.