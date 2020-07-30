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15:55 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Жуков определился с местом продолжения карьеры в Европе

Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков с высокой вероятностью проведет еще как минимум один сезон в краковской «Висле», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Хавбек доволен этапом карьеры в Польше и доверием, которое он получил в клубы.

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За Жуковым наблюдает команды из Германии и России, но игрок хочет провести полноценный сезон в чемпионате Польши.

Нынешнее соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до конца 2020 года, но, вероятно, будет продлено. При этом «Висла» может предложить игроку улучшенные финансовые условия, которые будут в несколько раз превышать первый контракт игрока.

В прошедшем сезоне Жуков провел 13 матчей дважды включался в символическую сборную тура. Он перешел в «Вислу» в зимнее окно в статусе свободного агента. По итогам сезона «Висла» финишировала на 13-м месте, сохранив прописку в Экстраклассе. Новый чемпионат Польши стартует 22 августа.

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