«Астана» сделала заявление о купленном за 1,5 миллиона евро форварде

Ранее появилась информация, что 27-летний Сотириу может отправиться в кипрскую «Омонию», которая готова взять игрока в аренду и покрывать половину зарплаты. Контракт форварда с «Астаной» рассчитан на три года.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

«Пиерос находится в расположении команды, у него действующий контракт и клуб на него рассчитывает в этом сезоне. Так что информация об аренде киприота не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе «Астаны».

Добавим, что рестарт КПЛ-2020 мог состояться 3 августа, но из-за продления карантина в Казахстане возобновление игр было отложено. В сложившейся ситуации «Астана» рискует стартовать в Лиге чемпионов не сыграв ни одного официального матча за пять месяцев.