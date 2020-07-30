«Астана» сделала заявление о купленном за 1,5 миллиона евро форварде
В «Астане» прокомментировали возможный уход в аренду форварда сборной Кипра Пиероса Сотириу. В
В «Астане» прокомментировали возможный уход в аренду форварда сборной Кипра Пиероса Сотириу. В
Ранее появилась информация, что 27-летний Сотириу может отправиться в кипрскую «Омонию», которая готова взять игрока в аренду и покрывать половину зарплаты. Контракт форварда с «Астаной» рассчитан на три года.
«Пиерос находится в расположении команды, у него действующий контракт и клуб на него рассчитывает в этом сезоне. Так что информация об аренде киприота не соответствует действительности», — сообщили в
Добавим, что рестарт КПЛ-2020 мог состояться 3 августа, но
27-летний Сотириу принял участие во всех трех матчах «Астаны» в КПЛ-2020 и отметился двумя голевыми ударами. Трансфер форварда из датского «Копенгагена» обошелся столичной команде в 1,5 миллиона евро.