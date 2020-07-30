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16:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сделала заявление о купленном за 1,5 миллиона евро форварде

В «Астане» прокомментировали возможный уход в аренду форварда сборной Кипра Пиероса Сотириу. В пресс-службе шестикратного чемпиона Казахстана разъяснили корреспонденту Vesti.kz ситуацию с нападающим, которого купили за 1,5 миллионе евро в феврале.

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Ранее появилась информация, что 27-летний Сотириу может отправиться в кипрскую «Омонию», которая готова взять игрока в аренду и покрывать половину зарплаты. Контракт форварда с «Астаной» рассчитан на три года.

Астана (Нур-Султан)

«Пиерос находится в расположении команды, у него действующий контракт и клуб на него рассчитывает в этом сезоне. Так что информация об аренде киприота не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе «Астаны».

Добавим, что рестарт КПЛ-2020 мог состояться 3 августа, но из-за продления карантина в Казахстане возобновление игр было отложено. В сложившейся ситуации «Астана» рискует стартовать в Лиге чемпионов не сыграв ни одного официального матча за пять месяцев.

27-летний Сотириу принял участие во всех трех матчах «Астаны» в КПЛ-2020 и отметился двумя голевыми ударами. Трансфер форварда из датского «Копенгагена» обошелся столичной команде в 1,5 миллиона евро.

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