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16:25 (мск), источник: Vesti.kz

Верный выбор? Почему Исламхан решил остаться в клубе из ОАЭ

Все идет к тому, что футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан продолжит карьеру в эмиратском «Аль-Айне», за который провел последние полсезона. О том, почему 27-летний хавбек решил остаться в этом клубе, рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Во-первых, чемпионат ОАЭ вряд ли слабее казахстанского, а в некоторых моментах, например по инфраструктурным показателям, точно сильнее. Поэтому неудивительно, что Исламхан вернулся в команду, за которую забил один гол и отдал три ассиста в десяти матчах до досрочного завершения тур из-за пандемии коронавируса.

Во-вторых, вряд ли капитан сборной Казахстана потеряет в финансовом отношении, если, конечно, подтвердится информация о годовой зарплате в 1,5 миллиона долларов. Даже в России игрокам его уровня не всегда столько платят.

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В-третьих, в РПЛ ему было бы непросто заиграть, поскольку в этой лиге упор делается на силовой футбол. Соответственно, больше ценятся игроки, способные за счет физических данных и скорости продавить оборону соперника, не чураясь при этом черновой работы. Исламхан, как известно, не особо отрабатывает в защите. Да и язык не поворачивается назвать его бегунком. В ОАЭ, напротив, любят техничных и умных игроков, к которым, несомненно, относится Исламхан.

В-четвертых, Бауыржан пользуется доверием со стороны главного тренера Педру Эмануэла. При этом португалец лично был заинтересован в продолжении сотрудничества с воспитанником таразского футбола. Поэтому логично, что Исламхан предпочитает остаться в команде, в которой на него серьезно рассчитывают. Ну, и болельщики им восхищаются, что также немаловажно для любого футболиста.

В-пятых, «Аль-Айн», как и «Кайрат», преследует самые высокие цели в национальном чемпионате, располагая в составе достаточно квалифицированными исполнителями. С ними Исламхану будет проще придерживаться своего игрового стиля. Определенно, в ОАЭ он, как минимум, будет держать свой уровень, а где-то может даже станет сильнее. Вернувшись в «Кайрат», ему было бы сложно найти мотивацию играть на максимуме своих возможностей. Очевидно, что «Аль-Айн» — самый оптимальный вариант для него на данном этапе карьеры.

Напомним, футболист уже неделю находится в ОАЭ. На сегодняшний день между его агентом и клубом ведутся переговоры. Ожидается, что полузащитник подпишет контракт сроком на три года и будет зарабатывать 1,5 миллиона долларов в год.

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