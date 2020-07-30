Смоллинг может вернуться в «Юнайтед», если клуб не подпишет защитника летом

Источник: AP 2020

«Манчестер Юнайтед» может вернуть Криса Смоллинга обратно в команду, если клуб не сможет подписать защитника этим летом, сообщает The Times.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e317cb6ce1661e54bf4d" data-vnd="e317cb6ce1661e54bf4d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e317cb6ce1661e54bf4d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Красные дьяволы» стремятся заполучить Пау Торреса или Натана Аке, хотя последний, похоже, настроен на переход в «Манчестер Сити».

Манчестер Юнайтед (Манчестер) Все о команде

Если ни один из этих трансферов не случится, Смоллинг, скорее всего, вернется обратно в команду Сульшера.

В этом сезоне англичанин блестяще сыграл в Серии А за «Рому», будучи одним из лучших защитников лиги.