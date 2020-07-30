Смоллинг может вернуться в «Юнайтед», если клуб не подпишет защитника летом
Правильное решение?
Правильное решение?
«Манчестер Юнайтед» может вернуть Криса Смоллинга обратно в команду, если клуб не сможет подписать защитника этим летом, сообщает The Times.
«Красные дьяволы» стремятся заполучить Пау Торреса или Натана Аке, хотя последний, похоже, настроен на переход в «Манчестер Сити».
Если ни один из этих трансферов не случится, Смоллинг, скорее всего, вернется обратно в команду Сульшера.
В этом сезоне англичанин блестяще сыграл в Серии А за «Рому», будучи одним из лучших защитников лиги.
«Рома» отчаянно пытается подписать его на постоянной основе, но требования «Юнайтед» достаточно высоки.