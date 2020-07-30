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17:09 (мск), источник: Sports.Ru

Смоллинг может вернуться в «Юнайтед», если клуб не подпишет защитника летом

Правильное решение?

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Источник: AP 2020

«Манчестер Юнайтед» может вернуть Криса Смоллинга обратно в команду, если клуб не сможет подписать защитника этим летом, сообщает The Times.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Красные дьяволы» стремятся заполучить Пау Торреса или Натана Аке, хотя последний, похоже, настроен на переход в «Манчестер Сити».

Манчестер Юнайтед (Манчестер)

Если ни один из этих трансферов не случится, Смоллинг, скорее всего, вернется обратно в команду Сульшера.

В этом сезоне англичанин блестяще сыграл в Серии А за «Рому», будучи одним из лучших защитников лиги.

«Рома» отчаянно пытается подписать его на постоянной основе, но требования «Юнайтед» достаточно высоки.

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