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18:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Андреа Пирло возглавил команду «Ювентуса» до 23-х лет

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Чемпион мира по футболу, шестикратный чемпион Италии Андреа Пирло возглавил команду «Ювентуса» до 23-х лет, сообщается на официальном сайте туринцев.

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Ювентус (Турин)

Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год, завоевал в составе «бьянконери» четыре чемпионских титула, Кубок и два Суперкубка страны.

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