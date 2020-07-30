Андреа Пирло возглавил команду «Ювентуса» до 23-х лет
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Чемпион мира по футболу, шестикратный чемпион Италии Андреа Пирло возглавил команду «Ювентуса» до 23-х лет, сообщается на официальном сайте туринцев.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Чемпион мира по футболу, шестикратный чемпион Италии Андреа Пирло возглавил команду «Ювентуса» до 23-х лет, сообщается на официальном сайте туринцев.
Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год, завоевал в составе «бьянконери» четыре чемпионских титула, Кубок и два Суперкубка страны.