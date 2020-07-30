Инвесторы из Саудовской Аравии отказались от покупки «Ньюкасла»
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сделка по приобретению английского футбольного клуба «Ньюкасл», стороной которой должны были стать инвесторы из Саудовской Аравии, заключена не будет.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сделка по приобретению английского футбольного клуба «Ньюкасл», стороной которой должны были стать инвесторы из Саудовской Аравии, заключена не будет.
В заявлении потенциальных покупателей, которое приводит Independent, говорится, что «выражая чувство глубокого уважения сообществу Ньюкасла и отмечая значимость футбольного клуба, мы решили отозвать свою заинтересованность в приобретении “Ньюкасла”».
«Мы делаем это с сожалением, так как были взволнованы и полностью привержены делу инвестирования в город Ньюкасл», — добавляется в заявлении.
Ранее сообщалось, что инвесторы, за которыми стоят члены королевской семьи Саудовской Аравии, приобретут «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов стерлингов у Майка Эшли.
В сезоне-2019/20 «сороки» заняли 13-е место в чемпионате Англии.