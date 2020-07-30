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19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Инвесторы из Саудовской Аравии отказались от покупки «Ньюкасла»

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сделка по приобретению английского футбольного клуба «Ньюкасл», стороной которой должны были стать инвесторы из Саудовской Аравии, заключена не будет.

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Источник: AP 2020

В заявлении потенциальных покупателей, которое приводит Independent, говорится, что «выражая чувство глубокого уважения сообществу Ньюкасла и отмечая значимость футбольного клуба, мы решили отозвать свою заинтересованность в приобретении “Ньюкасла”».

Английская Премьер-Лига

«Мы делаем это с сожалением, так как были взволнованы и полностью привержены делу инвестирования в город Ньюкасл», — добавляется в заявлении.

Ранее сообщалось, что инвесторы, за которыми стоят члены королевской семьи Саудовской Аравии, приобретут «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов стерлингов у Майка Эшли.

В сезоне-2019/20 «сороки» заняли 13-е место в чемпионате Англии.

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