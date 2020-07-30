Инвесторы из Саудовской Аравии отказались от покупки «Ньюкасла»

Источник: AP 2020

В заявлении потенциальных покупателей, которое приводит Independent, говорится, что «выражая чувство глубокого уважения сообществу Ньюкасла и отмечая значимость футбольного клуба, мы решили отозвать свою заинтересованность в приобретении “Ньюкасла”».

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«Мы делаем это с сожалением, так как были взволнованы и полностью привержены делу инвестирования в город Ньюкасл», — добавляется в заявлении.

Ранее сообщалось, что инвесторы, за которыми стоят члены королевской семьи Саудовской Аравии, приобретут «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов стерлингов у Майка Эшли.