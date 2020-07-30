Исламхан прокомментировал подписание нового контракта с «Аль-Айном»

«Я хочу поблагодарить “Аль-Айн” и главного тренера Педру Эмануэл за их высокую оценку и веру в мои навыки. Буду защищать цвета “Аль-Айна” в течение трех сезонов. Я буду работать, чтобы показать свои лучшие качества и помочь подтвердить высокие амбиции клуба в местных и международных турнирах», — цитирует Исламхана официальный сайт клуба.