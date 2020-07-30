Исламхан прокомментировал подписание нового контракта с «Аль-Айном»
Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прокомментировал подписание нового контракта с «Аль-Айном» из чемпионата ОАЭ.
Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прокомментировал подписание нового контракта с «Аль-Айном» из чемпионата ОАЭ.
О продлении соглашении клуб объявил сегодня, 30 июля. Новый контракт рассчитан на три сезона.
«Я хочу поблагодарить “Аль-Айн” и главного тренера Педру Эмануэл за их высокую оценку и веру в мои навыки. Буду защищать цвета “Аль-Айна” в течение трех сезонов. Я буду работать, чтобы показать свои лучшие качества и помочь подтвердить высокие амбиции клуба в местных и международных турнирах», — цитирует Исламхана официальный сайт клуба.
Ранее стала известна зарплата Исламхана по новому контракту с «Аль-Айном». В клуб из ОАЭ он перешел 31 января и в десяти матчах забил один гол и отдал три ассиста.