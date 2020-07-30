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20:02 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан прокомментировал подписание нового контракта с «Аль-Айном»

Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прокомментировал подписание нового контракта с «Аль-Айном» из чемпионата ОАЭ.

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Источник: РИА "Новости"

О продлении соглашении клуб объявил сегодня, 30 июля. Новый контракт рассчитан на три сезона.

«Я хочу поблагодарить “Аль-Айн” и главного тренера Педру Эмануэл за их высокую оценку и веру в мои навыки. Буду защищать цвета “Аль-Айна” в течение трех сезонов. Я буду работать, чтобы показать свои лучшие качества и помочь подтвердить высокие амбиции клуба в местных и международных турнирах», — цитирует Исламхана официальный сайт клуба.

Ранее стала известна зарплата Исламхана по новому контракту с «Аль-Айном». В клуб из ОАЭ он перешел 31 января и в десяти матчах забил один гол и отдал три ассиста.

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