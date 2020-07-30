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19:58 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан официально подписал контракт с «Аль-Айном»

Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан подписал новый контракт с «Аль-Айном». Об этом объявил официальный сайт клуба.

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Источник: AP 2020

Соглашение рассчитано на три сезона. Клуб отметил, что решение о подписании контракта с 27-летнего Исламханом принято техническим комитетом после рекомендации главного тренера Педро Эмануэла.

Перед подписанием нового соглашения Исламхан провел семь дней в карантине в ОАЭ. Он дважды сдал тест на коронавирус и прошел полный медицинский осмотр.

Ранее стала известна зарплата Исламхана по новому контракту с «Аль-Айном». В клуб из ОАЭ он перешел 31 января и в десяти матчах забил один гол и отдал три ассиста.

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