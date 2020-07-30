Исламхан официально подписал контракт с «Аль-Айном»
Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан подписал новый контракт с «Аль-Айном». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан подписал новый контракт с «Аль-Айном». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Соглашение рассчитано на три сезона. Клуб отметил, что решение о подписании контракта с 27-летнего Исламханом принято техническим комитетом после рекомендации главного тренера Педро Эмануэла.
Перед подписанием нового соглашения Исламхан провел семь дней в карантине в ОАЭ. Он дважды сдал тест на коронавирус и прошел полный медицинский осмотр.
Ранее стала известна зарплата Исламхана по новому контракту с «Аль-Айном». В клуб из ОАЭ он перешел 31 января и в десяти матчах забил один гол и отдал три ассиста.