Исламхан официально подписал контракт с «Аль-Айном»

Источник: AP 2020

Соглашение рассчитано на три сезона. Клуб отметил, что решение о подписании контракта с 27-летнего Исламханом принято техническим комитетом после рекомендации главного тренера Педро Эмануэла.

Перед подписанием нового соглашения Исламхан провел семь дней в карантине в ОАЭ. Он дважды сдал тест на коронавирус и прошел полный медицинский осмотр.