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20:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Луческу: С большими надеждами начинаю работу в киевском «Динамо»

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Румынский специалист Мирча Луческу сказал, что он и его тренерский штаб с большими надеждами начинают работу в киевском футбольном клубе «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. В понедельник СМИ опубликовали заявление специалиста о том, что он принял решение уйти в отставку из-за негативной реакции болельщиков на его назначение. Позднее клуб опроверг эти сообщения. В четверг румынский специалист провел первую тренировку с командой.

Динамо (Киев)

«Я знаю, что в киевском “Динамо” собраны талантливые, молодые ребята, которые еще не раскрыли до конца свой потенциал. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Время проходит очень быстро. Начинайте готовиться к большим баталиям с сегодняшнего дня. Для меня самое главное — это коммуникация, диалог с каждым из вас. Очень важно, чтобы мы нашли общий язык», — цитирует Луческу сайт «Динамо».

Шахтер (Донецк)

«Очень важно беречь свое здоровье и избегать травм. Для этого необходимо подготовить свой организм, чтобы выдержать конкуренцию. Для того, чтобы расти, должна быть здоровая, дружеская конкуренция на футбольном поле. Обнимаю вас всех. С большими надеждами начинаем нашу работу», — добавил он.

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