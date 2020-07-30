Луческу: С большими надеждами начинаю работу в киевском «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. В понедельник СМИ опубликовали заявление специалиста о том, что он принял решение уйти в отставку из-за негативной реакции болельщиков на его назначение. Позднее клуб опроверг эти сообщения. В четверг румынский специалист провел первую тренировку с командой.

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«Я знаю, что в киевском “Динамо” собраны талантливые, молодые ребята, которые еще не раскрыли до конца свой потенциал. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Время проходит очень быстро. Начинайте готовиться к большим баталиям с сегодняшнего дня. Для меня самое главное — это коммуникация, диалог с каждым из вас. Очень важно, чтобы мы нашли общий язык», — цитирует Луческу сайт «Динамо».

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