СМИ: Ибрагимович намерен остаться в «Милане» и подписать новый контракт с командой

По информации источника, 38-летний швед хочет продолжить под руководством главного тренера Стефано Пиоли, с которым клуб недавно подписал новое соглашение. В ближайшие дни Ибрагимович обсудит детали своего контракта. Текущее его соглашение с командой истекает 31 августа.

В нынешнем сезоне нападающий провел 16 матчей, забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи. Ранее он уже выступал в составе «Милана» с 2010 по 2012 год, став с командой чемпионом Италии (2011) и обладателем суперкубка страны (2011). На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, а в составе английского «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы. За сборную Швеции форвард провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.