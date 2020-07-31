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09:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Ибрагимович намерен остаться в «Милане» и подписать новый контракт с командой

ТАСС, 31 июля. Нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович принял решение подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщает портал «Газета.Ru» со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, 38-летний швед хочет продолжить под руководством главного тренера Стефано Пиоли, с которым клуб недавно подписал новое соглашение. В ближайшие дни Ибрагимович обсудит детали своего контракта. Текущее его соглашение с командой истекает 31 августа.

В нынешнем сезоне нападающий провел 16 матчей, забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи. Ранее он уже выступал в составе «Милана» с 2010 по 2012 год, став с командой чемпионом Италии (2011) и обладателем суперкубка страны (2011). На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, а в составе английского «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы. За сборную Швеции форвард провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

За тур до конца чемпионата Италии «Милан» занимает шестое место, набрав 63 очка. Клуб гарантировал себе участие в Лиге Европы на следующий сезон.

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