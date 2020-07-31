Слуцк и Брест примут первые матчи 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В первом сегодняшнем поединке футболисты «Слуцка» примут на своем стадионе одного из лидеров турнира солигорский «Шахтер» (начало в 18.30). В предыдущем туре слуцкая команда уступила в гостях «Витебску» — 0:2, а солигорский клуб разгромил у себя дома «Смолевичи» со счетом 4:0. В первом круге встреча сегодняшних соперников в Солигорске завершилась неожиданной победой «Слуцка» с результатом 2:1.