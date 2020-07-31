Слуцк и Брест примут первые матчи 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые матчи 20-го тура пройдут сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые матчи 20-го тура пройдут сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом сегодняшнем поединке футболисты «Слуцка» примут на своем стадионе одного из лидеров турнира солигорский «Шахтер» (начало в 18.30). В предыдущем туре слуцкая команда уступила в гостях «Витебску» — 0:2, а солигорский клуб разгромил у себя дома «Смолевичи» со счетом 4:0. В первом круге встреча сегодняшних соперников в Солигорске завершилась неожиданной победой «Слуцка» с результатом 2:1.
Действующий чемпион страны брестское «Динамо» в 20.30 начнет домашний матч с «Витебском» (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). На прошлой неделе брестские динамовцы проиграли на выезде «Ислочи» со счетом 0:2. В первом круге нынешнего первенства витебчане обыграли брестчан у себя дома с минимальным перевесом — 1:0.
В субботу, 1 августа, состоятся еще три встречи: «Смолевичи» — «Белшина» (Бобруйск), «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» (Минский район), «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Минск).
Заключительные матчи этого тура пройдут 2 августа: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — БАТЭ (Борисов), «Минск» — «Рух» (Брест), «Городея» — «Энергетик-БГУ» (Минск).
Турнирное положение: БАТЭ — 37 очков (19 матчей), «Шахтер» — 37 (19), «Неман» — 34 (18), «Динамо» (Минск) — 30 (19), «Торпедо-БелАЗ» — 30 (19), «Энергетик-БГУ» — 29 (19), «Витебск» — 29 (19), «Динамо» (Брест) — 26 (17), «Рух» — 26 (19), «Ислочь» — 26 (19), «Славия» — 23 (18), «Слуцк» — 21 (18), «Городея» — 19 (19), «Минск» — 18 (17), «Смолевичи» — 14 (18), «Белшина» — 10 (19).
Список бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.