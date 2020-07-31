СМИ: «Барселона» может отдать футболиста Коутиньо в аренду
ТАСС, 31 июля. Испанский футбольный клуб «Барселона» может отдать в аренду бразильского полузащитника команды Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на радиостанцию RAC1.
ТАСС, 31 июля. Испанский футбольный клуб «Барселона» может отдать в аренду бразильского полузащитника команды Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на радиостанцию RAC1.
По информации источника, в случае аренды зарплату игроку будет выплачивать не только его новый клуб, но и сама «Барселона». Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован английский «Арсенал».
В текущем сезоне Коутиньо выступает на правах аренды за германскую «Баварию», за клуб из Мюнхена 28-летний бразилец провел 34 матча, забив девять голов и отдав восемь голевых передач, выиграв чемпионат Германии и кубок страны.
В «Барселону» Коутиньо перешел в 2018 году из английского «Ливерпуля» за рекордные для испанского клуба €145 млн. Вместе с «Барселоной» полузащитник стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он выступал за итальянский «Интер», бразильский «Васко да Гама» и испанский «Эспаньол».
В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 61 матч, в которых забил 17 мячей. В 2019 году полузащитник вместе с национальной командой стал победителем Кубка Америки.