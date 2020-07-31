СМИ: «Барселона» может отдать футболиста Коутиньо в аренду

Источник: AFP 2020

По информации источника, в случае аренды зарплату игроку будет выплачивать не только его новый клуб, но и сама «Барселона». Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован английский «Арсенал».

В текущем сезоне Коутиньо выступает на правах аренды за германскую «Баварию», за клуб из Мюнхена 28-летний бразилец провел 34 матча, забив девять голов и отдав восемь голевых передач, выиграв чемпионат Германии и кубок страны.

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В «Барселону» Коутиньо перешел в 2018 году из английского «Ливерпуля» за рекордные для испанского клуба €145 млн. Вместе с «Барселоной» полузащитник стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он выступал за итальянский «Интер», бразильский «Васко да Гама» и испанский «Эспаньол».