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31 июля, источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» благодаря голу Михаила Гордейчука одолело «Витебск» в чемпионате Беларуси по футболу

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» одержали победу над «Витебском» со счетом 1:0 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующие чемпионы страны в первом тайме имели преимущество, результатом чего стал гол Михаила Гордейчука на 17-й минуте. В дальнейшем витебчане приложили немало усилий, чтобы отыграться, но добиться успеха не смогли.

В субботу, 1 августа состоятся еще три встречи: «Смолевичи» — «Белшина» (Бобруйск), «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» (Минский район), «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Минск).

Заключительные матчи этого тура пройдут 2 августа: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — БАТЭ (Борисов), «Минск» — «Рух» (Брест), «Городея» — «Энергетик-БГУ» (Минск).

Турнирное положение: «Шахтер» — 40 очков (20 матчей), БАТЭ — 37 (19), «Неман» — 34 (18), «Динамо» (Минск) — 30 (19), «Торпедо-БелАЗ» — 30 (19), «Энергетик-БГУ» — 29 (19), «Витебск» — 29 (20), «Динамо» (Брест) — 29 (18), «Рух» — 26 (19), «Ислочь» — 26 (19), «Славия» — 23 (18), «Слуцк» — 21 (19), «Городея» — 19 (19), «Минск» — 18 (17), «Смолевичи» — 14 (18), «Белшина» — 10 (19).

Список бомбардиров возглавляет нападающий «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.

Динамо Брс
1:0
Первый тайм: 0:0
Витебск
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