В «Страсбуре» выявлено 5 случаев заражения коронавирусом

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Также товарищеский матч «Страсбура» с «Нанси» был отменен. Игра должна была пройти в субботу, 1 августа.

Напомним, ранее положительные тесты на Covid-19 были сданы в «Нанте» (пять) и «Лилле» (три).