В «Страсбуре» выявлено 5 случаев заражения коронавирусом
«Страсбур» на официальном сайте объявил, что пять членов основной команды сдали положительный тест на коронавирус.
«Страсбур» на официальном сайте объявил, что пять членов основной команды сдали положительный тест на коронавирус.
Клуб отменил запланированную встречу с болельщиками.
Также товарищеский матч «Страсбура» с «Нанси» был отменен. Игра должна была пройти в субботу, 1 августа.
Напомним, ранее положительные тесты на Covid-19 были сданы в «Нанте» (пять) и «Лилле» (три).