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10:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Три футбольных клуба вошли в топ-10 самых дорогих команд по версии Forbes

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Испанские футбольные клубы «Реал» и «Барселона», а также английский «Манчестер Юнайтед» вошли в десятку самых дорогих спортивных клубов мира по версии журнала Forbes.

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«Реал», чья стоимость оценивается в 4,24 миллиарда долларов, занял шестое место в списке, «Барселона» (4,02 млрд) стала восьмой, а «Манчестер Юнайтед» (3,81 млрд) замкнул первую десятку.

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Первое место в списке занимает клуб НФЛ (американский футбол) «Даллас Ковбойс» (5,5 млрд).

Реал (Мадрид)

Полностью первая десятка выглядит следующим образом:

1. «Даллас Ковбойс» (НФЛ) — 5,5 млрд,

2. «Нью-Йорк Янкис» (MLB, бейсбол) — 5,

Барселона (Барселона)

3. «Нью-Йорк Никс» (НБА) — 4,6,

4. «Лос-Анджелес Лейкерс» (НБА) — 4,4,

5. «Голден-Стэйт Уорриорз» (НБА) — 4,3,

Манчестер Юнайтед (Манчестер)

6. «Реал» (футбол) — 4,24,

7. «Нью-Инглэнд Пэтриотс» (НФЛ) — 4,1,

8. «Барселона» (футбол) — 4,02,

9. «Нью-Йорк Джайнтс» (НФЛ) — 3,9,

10. «Манчестер Юнайтед» (футбол) — 3,81.

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