Три футбольных клуба вошли в топ-10 самых дорогих команд по версии Forbes

Три футбольных клуба вошли в топ-10 самых дорогих команд по версии Forbes

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Испанские футбольные клубы «Реал» и «Барселона», а также английский «Манчестер Юнайтед» вошли в десятку самых дорогих спортивных клубов мира по версии журнала Forbes.