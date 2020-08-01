Три футбольных клуба вошли в топ-10 самых дорогих команд по версии Forbes

«Реал», чья стоимость оценивается в 4,24 миллиарда долларов, занял шестое место в списке, «Барселона» (4,02 млрд) стала восьмой, а «Манчестер Юнайтед» (3,81 млрд) замкнул первую десятку.
Первое место в списке занимает клуб НФЛ (американский футбол) «Даллас Ковбойс» (5,5 млрд).
Полностью первая десятка выглядит следующим образом:
1. «Даллас Ковбойс» (НФЛ) — 5,5 млрд,
2. «Нью-Йорк Янкис» (MLB, бейсбол) — 5,
3. «Нью-Йорк Никс» (НБА) — 4,6,
4. «Лос-Анджелес Лейкерс» (НБА) — 4,4,
5. «Голден-Стэйт Уорриорз» (НБА) — 4,3,
6. «Реал» (футбол) — 4,24,
7. «Нью-Инглэнд Пэтриотс» (НФЛ) — 4,1,
8. «Барселона» (футбол) — 4,02,
9. «Нью-Йорк Джайнтс» (НФЛ) — 3,9,
10. «Манчестер Юнайтед» (футбол) — 3,81.