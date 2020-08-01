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12:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-помощник Гвардиолы стал главным тренером клуба «Фламенго»

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Испанский специалист Доменек Торрент назначен главным тренером «Фламенго», сообщается на сайте бразильского футбольного клуба.

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Торрент подписал с «Фламенго» контракт на 1,5 года. На данном посту он сменил Жорже Жезуша, ушедшего в лиссабонскую «Бенфику».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Фламенго» хочет видеть на посту главного тренера другого испанца — Рафаэля Бенитеса, который с июля 2019 года тренирует китайский «Далянь Про» (прежнее название — «Далянь Ифан»).

Торрент ранее возглавлял «Нью-Йорк Сити». Также он работал в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити».

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