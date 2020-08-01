Экс-помощник Гвардиолы стал главным тренером клуба «Фламенго»

Торрент подписал с «Фламенго» контракт на 1,5 года. На данном посту он сменил Жорже Жезуша, ушедшего в лиссабонскую «Бенфику».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Фламенго» хочет видеть на посту главного тренера другого испанца — Рафаэля Бенитеса, который с июля 2019 года тренирует китайский «Далянь Про» (прежнее название — «Далянь Ифан»).