«В командах много зараженных». Тренер «Кайсара» — о коронавирусе в Казахстане и рестарте КПЛ

«Мы находимся на базе около Шымкента уже несколько дней. Мы полностью изолированы. Комплекс великолепен, имеется множество полей. Здесь также тренируются футболисты “Ордабасы”, но мы с ними никак не контактируем. К сожалению, число инфицированных в Казахстане начало расти снова и снова. По 1000—2000 положительных тестов в день. Больницы переполнены. Мест нет. Местные власти отреагировали адекватно, за что они заслуживают поздравления, поскольку человеческая жизнь является наивысшей ценностью. Чемпионат должен был начаться 4 августа, но был перенесен на 17 августа. Если он начнется 17-го числа, матчи будут сыграны только в одном городе — Алматы, бывшей столице Казахстана. Здесь достаточно стадионов, чтобы можно было принять все матчи чемпионата. До 7 августа мы останемся в Шымкенте. Если возобновление чемпионата будет подтверждено 17 августа, мы отправимся в Алматы. В футбольных командах много зараженных. Нет команды, в которой не было людей с положительными тестами. Вы знаете, у нас они тоже были, но парни поправились», — сказал Младенов.