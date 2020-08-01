Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Брешиа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Рома
Футбол. Зарубежный
2.08
СПАЛ
Фиорентина
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
23Фарфан спас «Локо» от поражения
13:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Цель — играть в КПЛ в 2023 году». В Павлодаре создан новый футбольный клуб

По неподтвержденной информации, в Павлодаре создан новый футбольный клуб, передает KazFootball.kz.

Наверх

«Едва закрыв футбольный клуб “Иртыш”, в Павлодаре создан новый под названием “Павлодар”. Штат команды еще не сформирован, но задачи перед ней стоят немаленькие: дебютировать в 2021 году во второй лиге, а в 2023-м играть в премьер-лиге. В Павлодаре уже началась негласная борьба за основные позиции в данном клубе», — говорится в сообщении.

Напомним, «Иртыш» объявил о снятии с чемпионата Казахстана 30 мая. Причина — финансовые проблемы. Команда заявила, что лишилась спонсора и не может платить легионерам по контрактам. Все матчи с ее участием в текущем сезоне аннулированы.

Читайте также
10 футболистов "Тараза" заразились коронавирусом
ПСЖ выиграл Кубок французской лиги
Почему уход Косторной — поражение старой тренерской системы
Источник: У олимпийского чемпиона найден коронавирус
«Химки» официально уволили Сергея Юрана
Три футбольных клуба вошли в топ-10 самых дорогих команд
Хореограф группы Тутберидзе высказался об уходе Косторной
Клуб АПЛ готов заплатить 17 млн евро за нападающего «Барселоны»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь