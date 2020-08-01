«Цель — играть в КПЛ в 2023 году». В Павлодаре создан новый футбольный клуб
По неподтвержденной информации, в Павлодаре создан новый футбольный клуб, передает KazFootball.kz.
По неподтвержденной информации, в Павлодаре создан новый футбольный клуб, передает KazFootball.kz.
«Едва закрыв футбольный клуб “Иртыш”, в Павлодаре создан новый под названием “Павлодар”. Штат команды еще не сформирован, но задачи перед ней стоят немаленькие: дебютировать в 2021 году во второй лиге, а в 2023-м играть в
Напомним, «Иртыш» объявил о снятии с чемпионата Казахстана 30 мая. Причина — финансовые проблемы. Команда заявила, что лишилась спонсора и не может платить легионерам по контрактам. Все матчи с ее участием в текущем сезоне аннулированы.