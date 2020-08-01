«Цель — играть в КПЛ в 2023 году». В Павлодаре создан новый футбольный клуб

«Едва закрыв футбольный клуб “Иртыш”, в Павлодаре создан новый под названием “Павлодар”. Штат команды еще не сформирован, но задачи перед ней стоят немаленькие: дебютировать в 2021 году во второй лиге, а в 2023-м играть в премьер-лиге. В Павлодаре уже началась негласная борьба за основные позиции в данном клубе», — говорится в сообщении.