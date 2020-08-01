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13:44 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб футболиста сборной Казахстана вышел в высшую лигу чемпионата Бельгии

Футбольный клуб «Беерсхот», за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, в сезоне-2020/21 сыграет в высшей лиге Бельгии. Об этом сообщает официальный сайт команды.

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Источник: AP 2020

В высшую лигу, розыгрыш которой начнется 8 августа, «Беерсхот» попал из-за решения Профессиональной футбольной лиги Бельгии увеличить количество участников до 18 команд. Вместе с клубом Вороговского туда переведен и «Левен».

При этом переходный матч между «Беерсхотом» и «Левеном», в котором должен был определиться участник высшей лиги, не отменен, а пройдет 2 августа и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Победитель игры получит преимущество в Кубке Бельгии и будет стартовать с шестого раунда, а не пятого.

Во время загрузки произошла ошибка.

В высшую лигу «Беерсхот» вернулся спустя семь лет — интересно, что в сезоне-2012/13 три матча за команду провел полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков, который тогда начинал карьеру. За это время клуб, который 13 раз становился чемпионом Бельгии, успел пережить банкротство.

23-летний Вороговский перешел в «Беерсхот» летом 2019 года из «Кайрата». В прошедшем сезоне защитник провел 18 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт с клубом еще на один сезон.

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