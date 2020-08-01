Легионер «Астаны» о карантине в Казахстане: Я не могу понять применяемые меры

Источник: Reuters

— Насколько сложная ситуация в Казахстане с ростом случаев заболевания коронавирусом?

— Я не могу понять принимаемые меры, — признался Сотириу. — Президент говорит, что мы находимся на карантине, а все выходят. Людям просто запрещено заходить в помещения. Некоторые рестораны закрыты на несколько часов, но большую часть времени люди гуляют. Как мы изолируемся? Люди носят маски, но должны быть более строгие меры. Я не могу понять, на самом деле.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

— У вас есть информация, что будет с чемпионатом?

— Я не знаю, начнется ли чемпионат, но если количество случаев увеличится, мы не начнем. Скоро мы будем играть в Лиге чемпионов, и после такого длительного перерыва будет сложно. Мы должны были начать играть с 15 марта, и поэтому нам будет непросто.

— Думали ли в руководстве «Астаны» о поездке в другую страну для подготовки?

— Нет, не думали. Мы переехали в Алматы, чтобы играть вместе с другими командами. Мы проведем три товарищеских игры перед первым европейским матчем, и, как я слышал, первый отборочный раунд пройдет на нейтральном стадионе.

— Как проводите время сейчас?

— Время идет, тренируемся. Мы находимся в отеле, и у нас есть собственный тренажерный зал и помещения для тренировок. Мы будем ждать до 18 августа. У нас нет другого выбора.

— Не думали о том, что переход в «Астану» был неправильным выбором?

— Я поддерживаю свой выбор, независимо от того, появился ли вирус. Я не знаю, было ли это неправильное или правильное решение. Все, что я скажу, — я буду усердно работать.