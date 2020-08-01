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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Астаны» о карантине в Казахстане: Я не могу понять применяемые меры

Форвард «Астаны» и сборной Кипра Пиерос Сотириу в интервью Themasports высказал свое мнение о карантинных мерах в Казахстане в связи с распространением коронавируса. Перевод беседы приводит KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

— Насколько сложная ситуация в Казахстане с ростом случаев заболевания коронавирусом?

— Я не могу понять принимаемые меры, — признался Сотириу. — Президент говорит, что мы находимся на карантине, а все выходят. Людям просто запрещено заходить в помещения. Некоторые рестораны закрыты на несколько часов, но большую часть времени люди гуляют. Как мы изолируемся? Люди носят маски, но должны быть более строгие меры. Я не могу понять, на самом деле.

Астана (Нур-Султан)

— У вас есть информация, что будет с чемпионатом?

— Я не знаю, начнется ли чемпионат, но если количество случаев увеличится, мы не начнем. Скоро мы будем играть в Лиге чемпионов, и после такого длительного перерыва будет сложно. Мы должны были начать играть с 15 марта, и поэтому нам будет непросто.

— Думали ли в руководстве «Астаны» о поездке в другую страну для подготовки?

— Нет, не думали. Мы переехали в Алматы, чтобы играть вместе с другими командами. Мы проведем три товарищеских игры перед первым европейским матчем, и, как я слышал, первый отборочный раунд пройдет на нейтральном стадионе.

— Как проводите время сейчас?

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— Время идет, тренируемся. Мы находимся в отеле, и у нас есть собственный тренажерный зал и помещения для тренировок. Мы будем ждать до 18 августа. У нас нет другого выбора.

— Не думали о том, что переход в «Астану» был неправильным выбором?

— Я поддерживаю свой выбор, независимо от того, появился ли вирус. Я не знаю, было ли это неправильное или правильное решение. Все, что я скажу, — я буду усердно работать.

27-летний Сотириу перешел в «Астану» в феврале из датского «Копенгагена». За трансфер киприота чемпионы Казахстана заплатили 1,5 миллиона евро. В дебютном матче Сотириу забил «Кайсару» (1:0) и принес клубу Суперкубок, а в трех играх КПЛ записал в свой актив дубль в ворота «Кызыл-Жара» (4:0) в первом туре.

Отметим, что рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но 29 июля было объявлено, что возобновление чемпионата отложено на неопределенный срок. Решение связано с продлением карантина в стране.

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