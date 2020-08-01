10 футболистов «Тараза» заразились коронавирусом

«Полагаю, что в КПЛ не осталось клубов, в которых не были выявлены заразившиеся. Пожалуй, только “Кайрат”, “Окжетпес” и “Кызыл-Жар” отделались малой кровью. Там если кто и болел, то тесты этого не выявили», — отметил Кожахмет.

За три тура «Тараз» набрал четыре очка и идет шестым в таблице. Команда Владимира Никитенко начала сезон с поражения от «Кайрата» (1:2), но затем победила «Ордабасы» (3:2) и сыграла вничью с «Кайсаром» (1:1).



Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но перенесен из-за продления карантина в стране. В марте в чемпионате прошло два полных тура, а третий команды сыграли 1 июля. Новой датой возобновления неофициально называется 17 августа.