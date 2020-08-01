Победа в родном городе или победа в Казахстане имеют для меня одинаковое значение — тренер «Порту»

Источник: AFP 2020

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от встречи с «Бенфикой» в финале Кубка Португалии, сообщает Record.

Матч состоится на стадионе «Сидади-ди-Коимбра» в Коимбре — родном городе Консейсау. На пресс-конференции перед игрой тренер заявил, что ему было бы без разницы, проходи финал даже в Китае или Казахстане.

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«Подготовка к этому матчу была такой же, как и к другим важным играм. Ничего не меняется. Мы работали в обычном режиме, у команды хватает амбиций, решимости, уверенности и позитива. Мы готовы к матчу, на кону которого будет титул.

Я не думаю, что неудачная статистика «Порту» в матчах против «Бенфики» под моим руководством имеет значение. Говорю об этом исходя из своего опыта.

Мне нравится побеждать, даже если это было бы в Китае. Конечно, с Коимброй у меня связаны прекрасные воспоминания из детства, но не более того. Победа здесь или победа в Казахстане имеют для меня одинаковое значение", — заявил Консейсау.

В Португалии прокомментировали интерес Боранбаева к покупке клуба и шансы на подписание казахстанцев.

Отметим, что как футболист Консейсау известен по выступлениям за сборную Португалии, «Порту», итальянские «Лацио», «Интер» и «Парму». Экс-полузащитник никогда не играл с казахстанскими командами.