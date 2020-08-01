«Сыграть с Президентом Казахстана? Без проблем». Вагнер Лав — о «Кайрате», возрасте Шпилевского, Алматы и конине
Новичок «Кайрата» Вагнер Лав в интервью
Новичок «Кайрата» Вагнер Лав в интервью
— Каковы ваши впечатления от пребывания в «Кайрате»?
— Инфраструктура просто сумасшедшая! Не у всех клубов в Европе есть такие условия, как в «Кайрате». При этом город также очень красивый.
— Правда ли, что вы хотите продлить контракт с «Кайратом»?
— Да, конечно. Здесь хорошие условия в клубе, опять же, город красивый и очень важно, какие цели поставил перед собой «Кайрат» — чемпионство и выход в Лигу Европы.
— Главный тренер команды младше вас, трудно ли соблюдать иерархию в таком случае?
— Нет, никаких сложностей. Мне только нужно выполнять то, что он просит и это никак не зависит от возраста тренера.
Стиль игры? Постепенно я понимаю, что хочет видеть от меня тренер, мы разговариваем с ним, никаких проблем не будет в дальнейшем. Тренер пропагандирует агрессивный стиль игры, прессинг — это то, что происходит сейчас во всем мировом футболе.
— По силам ли «Кайрату» выйти в групповой этап Лиги Европы?
— Пока мы не знаем против кого будем играть, но нам нужно работать в этом направлении и постараться выйти в групповой этап ЛЕ.
— Стоит ли ждать, что вы
— В первую очередь это зависит от Президента Казахстана, ведь он первый человек в стране, мне нужно понять хочет ли он сыграть со мной. Если он захочет, то без проблем, либо он приедет, либо я поеду к нему.
— Что попробовали из национальной кухни?
— Я ел конину — очень вкусно. Еще пробовал другие блюда, но уже не помню названия.
— Ваши бывшие партнеры по ЦСКА
— Нет, такого не было.
— Учитывая ваше прозвище, нельзя не спросить, как вам девушки в Казахстане?
— Я женат. Я счастлив в браке, моя супруга очень красива, она невероятна.
Напомним, что о переходе 36-летнего Лава «Кайрат» объявил 8 июля. Сам игрок сообщил о своем трансфере в алматинский клуб еще 23 июня.