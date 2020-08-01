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18:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Сыграть с Президентом Казахстана? Без проблем». Вагнер Лав — о «Кайрате», возрасте Шпилевского, Алматы и конине

Новичок «Кайрата» Вагнер Лав в интервью YouTube-каналу Sports True рассказал, как он воспринимает возраст Алексея Шпилевского, готов ли сыграть в футбол с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и понравилась ли ему национальная кухня.

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— Каковы ваши впечатления от пребывания в «Кайрате»?

— Инфраструктура просто сумасшедшая! Не у всех клубов в Европе есть такие условия, как в «Кайрате». При этом город также очень красивый.

— Правда ли, что вы хотите продлить контракт с «Кайратом»?

— Да, конечно. Здесь хорошие условия в клубе, опять же, город красивый и очень важно, какие цели поставил перед собой «Кайрат» — чемпионство и выход в Лигу Европы.

— Главный тренер команды младше вас, трудно ли соблюдать иерархию в таком случае?

— Нет, никаких сложностей. Мне только нужно выполнять то, что он просит и это никак не зависит от возраста тренера.

Стиль игры? Постепенно я понимаю, что хочет видеть от меня тренер, мы разговариваем с ним, никаких проблем не будет в дальнейшем. Тренер пропагандирует агрессивный стиль игры, прессинг — это то, что происходит сейчас во всем мировом футболе.

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— По силам ли «Кайрату» выйти в групповой этап Лиги Европы?

— Пока мы не знаем против кого будем играть, но нам нужно работать в этом направлении и постараться выйти в групповой этап ЛЕ.

— Стоит ли ждать, что вы когда-то сыграете в футбол с Президентом Казахстана, наподобие того, как это было с Владимиром Путиным?

— В первую очередь это зависит от Президента Казахстана, ведь он первый человек в стране, мне нужно понять хочет ли он сыграть со мной. Если он захочет, то без проблем, либо он приедет, либо я поеду к нему.

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— Что попробовали из национальной кухни?

— Я ел конину — очень вкусно. Еще пробовал другие блюда, но уже не помню названия.

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— Ваши бывшие партнеры по ЦСКА что-нибудь говорили вам про конину?

— Нет, такого не было.

— Учитывая ваше прозвище, нельзя не спросить, как вам девушки в Казахстане?

— Я женат. Я счастлив в браке, моя супруга очень красива, она невероятна.

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Напомним, что о переходе 36-летнего Лава «Кайрат» объявил 8 июля. Сам игрок сообщил о своем трансфере в алматинский клуб еще 23 июня.

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