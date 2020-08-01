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19:20 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Белшины» разгромили «Смолевичи» в чемпионате Беларуси

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них встречались аутсайдеры турнира — бобруйская «Белшина» довольно неожиданно разгромила в гостях «Смолевичи» — 3:0. Бобруйчане вышли вперед уже на второй минуте игры, когда отличился их опытный полузащитник Дмитрий Лебедев. После перерыва он оформил свой голевой дубль, а еще один мяч забил другой ветеран форвард Леонид Ковель. Несмотря на эту викторию, «Белшина» осталась на последнем месте в турнирной таблице.

Позже завершатся еще два поединка: «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» (Минский район), «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Минск).

Результаты стартовых встреч 20-го тура: «Динамо» (Брест) — «Витебск» — 1:0, «Слуцк» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:2.

Заключительные матчи пройдут 2 августа: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — БАТЭ (Борисов), «Минск» — «Рух» (Брест), «Городея» — «Энергетик-БГУ» (Минск).

Турнирное положение: «Шахтер» — 40 очков (20 матчей), БАТЭ — 37 (19), «Неман» — 34 (18), «Динамо» (Минск) — 30 (19), «Торпедо-БелАЗ» — 30 (19), «Энергетик-БГУ» — 29 (19), «Витебск» — 29 (20), «Динамо» (Брест) — 29 (18), «Рух» — 26 (19), «Ислочь» — 26 (19), «Славия» — 23 (18), «Слуцк» — 21 (19), «Городея» — 19 (19), «Минск» — 18 (17), «Смолевичи» — 14 (19), «Белшина» — 13 (20).

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.

Смолевичи
0:3
Первый тайм: 0:0
Белшина
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