Футболисты «Белшины» разгромили «Смолевичи» в чемпионате Беларуси
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них встречались аутсайдеры турнира — бобруйская «Белшина» довольно неожиданно разгромила в гостях «Смолевичи» — 3:0. Бобруйчане вышли вперед уже на второй минуте игры, когда отличился их опытный полузащитник Дмитрий Лебедев. После перерыва он оформил свой голевой дубль, а еще один мяч забил другой ветеран форвард Леонид Ковель. Несмотря на эту викторию, «Белшина» осталась на последнем месте в турнирной таблице.
Позже завершатся еще два поединка: «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» (Минский район), «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Минск).
Результаты стартовых встреч 20-го тура: «Динамо» (Брест) — «Витебск» — 1:0, «Слуцк» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:2.
Заключительные матчи пройдут 2 августа: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — БАТЭ (Борисов), «Минск» — «Рух» (Брест), «Городея» — «Энергетик-БГУ» (Минск).
Турнирное положение: «Шахтер» — 40 очков (20 матчей), БАТЭ — 37 (19), «Неман» — 34 (18), «Динамо» (Минск) — 30 (19), «Торпедо-БелАЗ» — 30 (19), «Энергетик-БГУ» — 29 (19), «Витебск» — 29 (20), «Динамо» (Брест) — 29 (18), «Рух» — 26 (19), «Ислочь» — 26 (19), «Славия» — 23 (18), «Слуцк» — 21 (19), «Городея» — 19 (19), «Минск» — 18 (17), «Смолевичи» — 14 (19), «Белшина» — 13 (20).
Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.