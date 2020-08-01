Футболисты «Белшины» разгромили «Смолевичи» в чемпионате Беларуси

В первом из них встречались аутсайдеры турнира — бобруйская «Белшина» довольно неожиданно разгромила в гостях «Смолевичи» — 3:0. Бобруйчане вышли вперед уже на второй минуте игры, когда отличился их опытный полузащитник Дмитрий Лебедев. После перерыва он оформил свой голевой дубль, а еще один мяч забил другой ветеран форвард Леонид Ковель. Несмотря на эту викторию, «Белшина» осталась на последнем месте в турнирной таблице.