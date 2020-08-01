Футболист сборной Казахстана из «Кайрата» отказался от трансфера в Бельгию

Среди клиентов ван Дейка есть два игрока сборной Казахстана — защитник «Беерсхота» Ян Вороговский и хавбек краковской «Вислы» из чемпионата Польши Георгий Жуков.

— Существует множество слухов относительно близкой работы вашего агентства с «Кайратом». Входят ли в круг интересов Айбол Абикен и Нуралы Алип как следующие на отъезд за границу?

— Зимой мы предлагали Абикену уехать в Бельгию, однако он предпочел остаться в Казахстане, — заявил ван Дейк. — Он хороший игрок и сильно вырос за прошедший год. У Алипа большой потенциал, поэтому я легко вижу его играющего, скажем, в Бельгии. Однако его трансферная цена на данный момент слишком высока, учитывая происходящее в футболе из-за пандемии.

— Среди списка клиентов из Казахстана, чьи интересы представляете, есть один игрок, который продолжает выступать в Казахстане. Речь о Юрие Перцухе. Есть ли на него какие-либо планы по трудоустройству в Европе?

— Думаю, у Юрия очень хороший подход для того, чтобы уехать. Есть необходимая жажда успеха. Изменения в правилах в чемпионате России откроют двери для многих казахстанских игроков. Но мы рассматриваем данную опцию как вариант, конечная цель немного другая — играть в Европе. Надеюсь, казахстанская премьер-лига как можно быстрее вернется, это поможет Юрию быстрее уехать.

— Продолжая разговор о клиентах KVD Agency, в казахстанских СМИ в последние дни от имени Исламбека Куата активно высказывается один российский агент. Можете внести ясность — Куат все еще является клиентом вашего агентства?

— В данный момент не могу ничего комментировать по данному вопросу.

— Можно ли в ближайшем будущем ожидать легионеров из вашего агентства в казахстанских клубах?

— Как только казахстанская премьер-лига возобновит игры, ожидаю увидеть в вашей стране наплыв иностранных игроков. Однако, если говорить о моих клиентах, то больших новостей стоит ожидать лишь в 2021 году.