Обамеянг забил «Челси» дважды, завоевал для «Арсенала» Кубок Англии и чуть не сломал его

Кубок Англии был последним шансом на трофей и для «Арсенала», и для «Челси». Обе команды не лучшим образом выступили в АПЛ. Но если «Челси» еще смог попасть в Лигу чемпионов, то «Арсенал» финишировал восьмым. В еврокубках обе команды тоже прекратили выступление: «Арсенал» влетел «Олимпиакосу» в 1/16 Лиги Европы, а «Челси» еще ждет ничего не решающая ответная игра 1/8 финала ЛЧ против «Баварии» (в первой было домашнее поражение 0:3).

«Челси» начал бодро. Уже на пятой минуте Пулишич открыл счет в матче. Дальше «синие» продолжили контролировать мяч, а «Арсенал» искал шанс в контратаках. И одна из них принесла плоды. Аспиликуэта завалил в штрафной Обамеянга. Пенальти исполнил сам габонец — 1:1.

Арсенал (Лондон) Все о команде

После перерыва «Челси» продолжил давить, но нарвался на еще одну атаку «канониров», которая завершилась дублем Обамеянга.

А спустя пять минут «Челси» остался в меньшинстве. За грубую игру вторую желтую получил Ковачич. Отыграться в такой ситуации «синие» не смогли. Не помогли даже 12 добавленных ко второму тайму минут.

Обамеянг стал героем матча. Как и две недели назад в полуфинале здесь же, на «Уэмбли», его дубль принес «Арсеналу» победу.

Во время награждения Обамеянг чуть не повторил недавний подвиг Бранислава Ивановича в финале Кубка России и уронил трофей.

Твиттер «Зенита» одобрил.

Все лучшие команды бросают Кубок.