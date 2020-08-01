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22:38 (мск), источник: Sport24

Обамеянг забил «Челси» дважды, завоевал для «Арсенала» Кубок Англии и чуть не сломал его

Первый трофей «канониров» с 2017 года.

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Кубок Англии был последним шансом на трофей и для «Арсенала», и для «Челси». Обе команды не лучшим образом выступили в АПЛ. Но если «Челси» еще смог попасть в Лигу чемпионов, то «Арсенал» финишировал восьмым. В еврокубках обе команды тоже прекратили выступление: «Арсенал» влетел «Олимпиакосу» в 1/16 Лиги Европы, а «Челси» еще ждет ничего не решающая ответная игра 1/8 финала ЛЧ против «Баварии» (в первой было домашнее поражение 0:3).

«Челси» начал бодро. Уже на пятой минуте Пулишич открыл счет в матче. Дальше «синие» продолжили контролировать мяч, а «Арсенал» искал шанс в контратаках. И одна из них принесла плоды. Аспиликуэта завалил в штрафной Обамеянга. Пенальти исполнил сам габонец — 1:1.

Арсенал (Лондон)

После перерыва «Челси» продолжил давить, но нарвался на еще одну атаку «канониров», которая завершилась дублем Обамеянга.

А спустя пять минут «Челси» остался в меньшинстве. За грубую игру вторую желтую получил Ковачич. Отыграться в такой ситуации «синие» не смогли. Не помогли даже 12 добавленных ко второму тайму минут.

Обамеянг стал героем матча. Как и две недели назад в полуфинале здесь же, на «Уэмбли», его дубль принес «Арсеналу» победу.

Во время награждения Обамеянг чуть не повторил недавний подвиг Бранислава Ивановича в финале Кубка России и уронил трофей.

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Твиттер «Зенита» одобрил.

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Все лучшие команды бросают Кубок.

  • «Арсенал» выиграл первый трофей с 2017 года. Тогда лондонцы брали Кубок и Суперкубок Англии.
  • Для «Арсенала» этот Кубок Англии стал 14-м в истории. Столько нет ни у одной другой английской команды.
  • А еще «Арсенал» стал первой командой, которая выиграла три финала Кубка Англии против одного и того же соперника.
  • Микел Артета — первый человек, который выиграл Кубок и как футболист, и как тренер.
  • А еще Артета — первый тренер «Арсенала» с 1987 года, который выиграл трофей в свой первый сезон.
  • Защитник «Арсенала» Киран Тирни выигрывает трофей каждый раз с момента своего дебюта в профессиональном футболе — с сезона-2015/16.
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