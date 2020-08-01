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1 августа, источник: ТАСС

«Интер» занял второе место в чемпионате Италии по футболу

ТАСС, 1 августа. «Интер» на выезде обыграл «Аталанту» в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Источник: AP 2020

Забитыми мячами в матче отметились Данило Д'Амброзио (1-я минута) и Эшли Янг (20).

Беспроигрышная серия «Интера» достигла восьми матчей. В последний раз клуб проигрывал 5 июля в домашней встрече против «Болоньи» (1:2). «Аталанта» не проигрывала 19 матчей подряд в различных турнирах (15 побед, 4 ничьи). Предыдущие поражение клуба из Бергамо датировано 20 января, тогда подопечные Джан Пьеро Гасперини уступили на выезде СПАЛу (1:2).

Интер (Милан)

«Интер» занял второе место в турнирной таблице, по итогам турнира подопечные Антонио Конте набрали 82 очка, уступив досрочно ставшему чемпионом «Ювентусу» одно очко. «Аталанта» расположилась на третьей строчке во втором сезоне подряд, в активе команды 78 очков. «Интер» 18 раз становился чемпионом страны, серебряные медали клубу достались в 15-й раз .

В другом матче игрового дня «Брешия» дома сыграла вничью с «Сампдорией» (1:1), «Милан» на своем поле разгромил «Кальяри» со счетом 3:0. «Наполи» обыграл «Лацио» (3:1), а «Рома» на выезде одержала волевую победу над «Ювентусом» (1:3). Чемпионат Италии завершится пятью матчами в воскресенье.

Аталанта (Бергамо)
Аталанта
0:2
Первый тайм: 0:2
Интер
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