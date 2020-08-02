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01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Златана Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Кальяри»

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Кальяри».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый гол забил защитник «Кальяри» Рагнар Клаван, отправив мяч в свои ворота на 10-й минуте. В начале второго тайма преимущество «Милана» увеличил форвард Златан Ибрагимович, которому ассистировал хавбек Самуэль Кастильехо. Спустя две минуты Кастильехо довёл счёт до разгромного, забив с передачи полузащитника Джакомо Бонавентуры.

«Милан» завершил сезон-2019/2020 на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В 38 матчах команда Стефано Пиоли набрала 66 очков. «Кальяри» (45) занимает 13-е место. Красно-синих может обойти «Удинезе» (42), который проведёт встречу 38-го тура завтра, 2 августа.

Милан
3:0
Первый тайм: 1:0
Кальяри
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