Иммобиле повторил рекорд Игуаина по голам за сезон Серии А

Источник: Reuters

Итальянец забил 36-й мяч в сезоне, повторив рекорд чемпионата количеству голов за сезон. В сезоне-2015/2016 рекорд установил форвард «Наполи» Гонсало Игуаин.

Иммобиле также стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020, выиграв «Золотую бутсу». На втором месте в соревновании — форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который в матчах этого сезона забил 34 мяча. На счету нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду 31 мяч.