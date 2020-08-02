Иммобиле обошел Роналду на 5 голов в гонке бомбардиров Серии А. Португалец уступил в борьбе за приз 2-й год подряд
«Лацио» и «Ювентус» провели последние матчи в сезоне Серии А.
«Лацио» и «Ювентус» провели последние матчи в сезоне Серии А.
В последнем туре нападающий Чиро Иммобиле забил «Наполи» (1:3), на его счету стало 36 мячей в сезоне чемпионата Италии.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не играл в матче с «Ромой» (1:3). Португалец отстал от Иммобиле в гонке бомбардиров на 5 мячей.
На третьем месте в списке бомбардиров Ромелу Лукаку из «Интера», на его счету 23 гола.
Роналду уступил в борьбе за приз лучшему бомбардиру во второй раз подряд. В сезоне-2018/19 он занял четвертое место, забив 21 гол. Тогда лучшим бомбардиром стал форвард «Сампдории» Фабио Куальярелла.