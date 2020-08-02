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01:06 (мск), источник: ТАСС

«Порту» в меньшинстве обыграл «Бенфику» и стал победителем Кубка Португалии по футболу

ТАСС, 2 августа. «Порту» победил «Бенфику» в финале Кубка Португалии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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Источник: AFP 2020

В составе победителей дублем отметился защитник Шансель Мбемба (47-я и 59-я минуты). У проигравших с пенальти отличился нападающий Карлос Винисиус (84). На 38-й минуте матча игрок «Порту» Луис Диас получил вторую желтую карточку и покинул поле. Также красную карточку за споры с арбитром получил главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау.

Клубы встретились в финале турнира в 10-й раз, «Порту» во второй раз смог победить «Бенфику» в решающем матче. В предыдущий раз команды сыграли в финале в сезоне-2003/04, та встреча завершилась победой клуба из Лиссабона со счетом 2:1.

«Порту» в 17-й раз стал победителем кубка страны и делит по этому показателю второе место со «Спортингом». Еще 12 раз клуб проигрывал в финале. Чаще всех трофей доставался «Бенфике» — 26 раз, проигрыш в финале стал для клуба 11-м.

В завершившемся чемпионате страны «Порту» занял первое место, набрав 82 очка. «Бенфика» завершила сезон на второй строчке с 77 очками в активе. В следующем розыгрыше Лиги чемпионов «Порту» сыграет в групповом этапе, «Бенфика» начнет турнир с третьего квалификационного раунда.

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