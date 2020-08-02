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11:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Криштиану Роналду подвёл итоги второго сезона в «Ювентусе»

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после завершения второго сезона в чемпионате Италии в составе «старой синьоры».

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«Счастлив выиграть последние два из девяти титулов Серии А с “Ювентусом”! Кому-то покажется, что это легко, но это не так! Год за годом с талантом, преданностью и усердной работой вы сможете достичь своих целей и стать лучше, чем раньше! Вперёд за третьим чемпионством!» — написал Роналду в «Инстаграме», указав хештеги «Чемпионы Италии» и «31 гол».

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Напомним, что по итогам сезона Серии А «Ювентус» стал чемпионом Италии. Эта победа стала девятой подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020).

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Это 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве. Для 35-летнего Криштиану Роналду это второй подряд выигранный трофей Серии А и третий в составе «Ювентуса», так как в 2018 году он также стал обладателем Суперкубка Италии.

Ювентус (Турин)

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитого мяча (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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