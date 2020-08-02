Стали известны детали предложенного «Миланом» контракта Ибрагимовичу

По информации источника, руководство клуба предложило ему подписать новое трудовое соглашение сроком на один сезон с заработной платой в размере €5 млн + бонусы.

Также контракт может быть продлен еще на год, если подопечные Стефано Пиоли по итогам предстоящего сезона Серии А займут место, дающее право выступить в Лиге чемпионов.