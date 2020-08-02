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11:14 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны детали предложенного «Миланом» контракта Ибрагимовичу

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может продолжить выступать в стане «россонери».

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Об этом сообщает Corriere della Sera.

Милан (Милан)

По информации источника, руководство клуба предложило ему подписать новое трудовое соглашение сроком на один сезон с заработной платой в размере €5 млн + бонусы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также контракт может быть продлен еще на год, если подопечные Стефано Пиоли по итогам предстоящего сезона Серии А займут место, дающее право выступить в Лиге чемпионов.

Отмечается, что стороны не сомневаются в успешном завершении переговоров.

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