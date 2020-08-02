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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Я на суде что ли?» Экс-тренер «Тараза» рассказал о случае в КПЛ с участием акима

Бывший главный тренер ФК «Тараз» Юрий Максимов рассказал, как во время выступления в Казахстане с него спрашивали за то, что он убрал из состава популярного футболиста.

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Украинский специалист вспомнил историю с участием местного акима, которому его решение пришлось не по душе. Напомним, он работал с клубом в сезоне КПЛ-2016.

Казахстанская Премьер-Лига

«Помню, я убрал футболиста, он был прямо звездой, правда не помню кто. Потом приходит аким, собирается народ. Камеры везде, свет. Аким мне задает вопросы, сказали, что я должен встать, а я сижу. Я что, на суде, что ли, чтобы вставать? Я такой человек, виноват, что ли, перед ним. Я делаю свою работу и считаю, что, если игрок мешает команде, он должен уйти. В Казахстане другие люди, другая культура», — сказал Максимов в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

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