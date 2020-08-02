«Я на суде что ли?» Экс-тренер «Тараза» рассказал о случае в КПЛ с участием акима

«Помню, я убрал футболиста, он был прямо звездой, правда не помню кто. Потом приходит аким, собирается народ. Камеры везде, свет. Аким мне задает вопросы, сказали, что я должен встать, а я сижу. Я что, на суде, что ли, чтобы вставать? Я такой человек, виноват, что ли, перед ним. Я делаю свою работу и считаю, что, если игрок мешает команде, он должен уйти. В Казахстане другие люди, другая культура», — сказал Максимов в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».