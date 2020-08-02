«Зорка-БДУ» разгромила футболисток «Днепра» в женском чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи в Могилеве минчанки Лиана Мирошниченко и Виктория Герус по два раза поразили ворота хозяек поля. После перерыва Любовь Гудченко отыграла один мяч, а затем Диана Тропникова установила окончательный результат матча — 5:1 в пользу гостей.

В другом субботнем поединке спортсменки юниорской сборной Беларуси (U-19) обыграли в Минске воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 2:0, благодаря голевому дублю Анны Скригановой во второй половине встречи.

Сегодня лидер первенства минское «Динамо-БГУФК» сыграет в гостях у «Бобруйчанки», а действующие чемпионки страны футболистки «Минска» встретятся в Гродно с местным «Неманом».