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12:04 (мск), источник: БЕЛТА

«Зорка-БДУ» разгромила футболисток «Днепра» в женском чемпионате Беларуси

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минской «Зоркi-БДУ» разгромили могилевский «Днепр» со счетом 5:1 в гостевом матче 13-го тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме встречи в Могилеве минчанки Лиана Мирошниченко и Виктория Герус по два раза поразили ворота хозяек поля. После перерыва Любовь Гудченко отыграла один мяч, а затем Диана Тропникова установила окончательный результат матча — 5:1 в пользу гостей.

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В другом субботнем поединке спортсменки юниорской сборной Беларуси (U-19) обыграли в Минске воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 2:0, благодаря голевому дублю Анны Скригановой во второй половине встречи.

Сегодня лидер первенства минское «Динамо-БГУФК» сыграет в гостях у «Бобруйчанки», а действующие чемпионки страны футболистки «Минска» встретятся в Гродно с местным «Неманом».

Турнирное положение: «Динамо-БГУФК» — 36 очков (12 матчей), «Минск» — 30 (12), «Неман» — 24 (12), «Зорка-БДУ» — 22 (13), Беларусь (U-19) — 16 (13), «Бобруйчанка» — 11 (12), «Днепр» — 8 (13), БОЦОР — 0 (13).

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