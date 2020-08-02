«Зорка-БДУ» разгромила футболисток «Днепра» в женском чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи в Могилеве минчанки Лиана Мирошниченко и Виктория Герус по два раза поразили ворота хозяек поля. После перерыва Любовь Гудченко отыграла один мяч, а затем Диана Тропникова установила окончательный результат матча — 5:1 в пользу гостей.
В другом субботнем поединке спортсменки юниорской сборной Беларуси (U-19) обыграли в Минске воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 2:0, благодаря голевому дублю Анны Скригановой во второй половине встречи.
Сегодня лидер первенства минское «Динамо-БГУФК» сыграет в гостях у «Бобруйчанки», а действующие чемпионки страны футболистки «Минска» встретятся в Гродно с местным «Неманом».
Турнирное положение: «Динамо-БГУФК» — 36 очков (12 матчей), «Минск» — 30 (12), «Неман» — 24 (12), «Зорка-БДУ» — 22 (13), Беларусь (U-19) — 16 (13), «Бобруйчанка» — 11 (12), «Днепр» — 8 (13), БОЦОР — 0 (13).