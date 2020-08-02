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12:54 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Михаил Гурман может покинуть «Астану»

Генеральный директор «Астаны» Михаил Гурман может покинуть свой пост, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на источник.

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По данным СМИ, в конце рабочей недели он попросил учредителей освободить его от занимаемой должности. Пока окончательного решения попечительского совета вынесено не было. Но, возможно, в ближайшем будущем клуб ждут изменения.

Астана (Нур-Султан)

Напомним, в бытность футболистом Гурман защищал цвета кызылординской «Орбиты», алматинского «Кайрата», павлодарского «Трактора», карагандинского «Шахтера» и талдыкорганского «Жетысу», входит в клуб G100 Клуба казахстанских бомбардиров. Именно на «Кайрат» пришелся наиболее яркий период его спортивной карьеры. В составе алматинского клуба он провел четыре сезона, в которых провел 75 матчей и забил 13 мячей. Также был директором Профессиональной футбольной лиги, занимал должность вице-президента Федерации футбола Казахстана.

Генеральным директором «Астаны» Гурман стал в июле 2019 года.

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