СМИ: Михаил Гурман может покинуть «Астану»

По данным СМИ, в конце рабочей недели он попросил учредителей освободить его от занимаемой должности. Пока окончательного решения попечительского совета вынесено не было. Но, возможно, в ближайшем будущем клуб ждут изменения.

Напомним, в бытность футболистом Гурман защищал цвета кызылординской «Орбиты», алматинского «Кайрата», павлодарского «Трактора», карагандинского «Шахтера» и талдыкорганского «Жетысу», входит в клуб G100 Клуба казахстанских бомбардиров. Именно на «Кайрат» пришелся наиболее яркий период его спортивной карьеры. В составе алматинского клуба он провел четыре сезона, в которых провел 75 матчей и забил 13 мячей. Также был директором Профессиональной футбольной лиги, занимал должность вице-президента Федерации футбола Казахстана.