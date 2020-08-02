СМИ: Михаил Гурман может покинуть «Астану»
Генеральный директор «Астаны» Михаил Гурман может покинуть свой пост, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на источник.
Генеральный директор «Астаны» Михаил Гурман может покинуть свой пост, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на источник.
По данным СМИ, в конце рабочей недели он попросил учредителей освободить его от занимаемой должности. Пока окончательного решения попечительского совета вынесено не было. Но, возможно, в ближайшем будущем клуб ждут изменения.
Напомним, в бытность футболистом Гурман защищал цвета кызылординской «Орбиты», алматинского «Кайрата», павлодарского «Трактора», карагандинского «Шахтера» и талдыкорганского «Жетысу», входит в клуб G100 Клуба казахстанских бомбардиров. Именно на «Кайрат» пришелся наиболее яркий период его спортивной карьеры. В составе алматинского клуба он провел четыре сезона, в которых провел 75 матчей и забил 13 мячей. Также был директором Профессиональной футбольной лиги, занимал должность
Генеральным директором «Астаны» Гурман стал в июле 2019 года.