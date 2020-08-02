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13:10 (мск), источник: Vesti.kz

Хорватский легионер вернулся в Казахстан и готов присоединиться к «Кайсару»

Защитник кызылординского «Кайсара» хорват Иван Граф вернулся в Казахстан, сообщает KazFootball.kz.

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Футболист прибыл маршрутом Загреб — Белград — Стамбул — Алматы.

Казахстанская Премьер-Лига

«Кайсар» проводит подготовку к возобновлению сезона в Шымкенте. Защитник уже сегодня должен присоединиться к вечерней тренировке команды.

Напомним, что в июне с проблемой возвращения в Казахстан из-за закрытых границ столкнулся главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов.

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