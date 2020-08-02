Хорватский легионер вернулся в Казахстан и готов присоединиться к «Кайсару»
Защитник кызылординского «Кайсара» хорват Иван Граф вернулся в Казахстан, сообщает KazFootball.kz.
Защитник кызылординского «Кайсара» хорват Иван Граф вернулся в Казахстан, сообщает KazFootball.kz.
Футболист прибыл маршрутом Загреб — Белград — Стамбул — Алматы.
«Кайсар» проводит подготовку к возобновлению сезона в Шымкенте. Защитник уже сегодня должен присоединиться к вечерней тренировке команды.
Напомним, что в июне с проблемой возвращения в Казахстан