«Льстит такое внимание к клубу». В ФК «Астана» прокомментировали новости о смене руководства

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что в «Астане» возможна смена руководства, так как Гурман якобы попросил учредителей освободить его от занимаемой должности. По словам Нестеренко, никаких кадровых перестановок не ожидается.

«Конечно, льстит такое повышенное внимание к нашему клубу. Вчера нам тренера нового приписывали, сегодня изменения в руководстве, но никаких кадровых перестановок в “Астане” нет. Михаил Ильич Гурман продолжает занимать должность генерального директора и исполнять свои функциональные обязанности. Перед клубом продолжают стоять самые высокие задачи, и работа по их выполнению продолжает вестись в плановом режиме!» — прокомментировал Нестеренко.