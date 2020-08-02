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13:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Льстит такое внимание к клубу». В ФК «Астана» прокомментировали новости о смене руководства

Михаил Гурман продолжает работать в должности генерального директора «Астаны». Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил старший медиа-офицер столичного клуба Дмитрий Нестеренко.

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Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что в «Астане» возможна смена руководства, так как Гурман якобы попросил учредителей освободить его от занимаемой должности. По словам Нестеренко, никаких кадровых перестановок не ожидается.

«Конечно, льстит такое повышенное внимание к нашему клубу. Вчера нам тренера нового приписывали, сегодня изменения в руководстве, но никаких кадровых перестановок в “Астане” нет. Михаил Ильич Гурман продолжает занимать должность генерального директора и исполнять свои функциональные обязанности. Перед клубом продолжают стоять самые высокие задачи, и работа по их выполнению продолжает вестись в плановом режиме!» — прокомментировал Нестеренко.

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